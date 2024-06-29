14 kişi hayatını kaybetti... Nijerya'da tır cuma namazı kılanların arasına daldı

Nijerya'nın Kano eyaletinde, tırın cuma namazı kılanların arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:38
14 kişi hayatını kaybetti... Nijerya'da tır cuma namazı kılanların arasına daldı
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Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki Kaduna-Kano kara yolundaki Kura bölgesinde kontrolden çıkan tırın, cuma namazı için toplanan kalabalığın arasına daldığını bildirdi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Labaran, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

 


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