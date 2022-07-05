14 saat boyunca yan tarafında delikle uçtu

05 Temmuz 2022 Salı, 16:54

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den kalkan yolcu uçağı, 14 saat süren seyhatinin ardından havada kaldığı süre boyunca yan tarafında büyük bir delik ile uçtuğu öğrenildi.

Insider'ın haberine göre; Dubai'den havalandıktan kısa bir süre sonra yolcular, patlama sesi duydu. Gerçek ise uçak Avustralya'nın Brisbane kentine vardıktan sonra anlaşıldı.

Patlama sesisinin sebebi, uçağın 22 tekerinden birinin patlamış olması. Patlayan tekerin kopan bir parça uçuşa zarar vermeyecek şekilde uçağın gövdesine saplandı.

The Independent'ın haberi göre; firma sözcüsü, "Hiçbir noktada uçağın gövdesi, çerçevesi veya yapısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Uçak Brisbane'e güvenli bir şekilde indi ve tüm yolcular planlandığı gibi indi." açıklamasında bulundu.