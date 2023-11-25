15 yaşında tutuklanmıştı: Filistinli Marah serbest bırakıldı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:05

İsrail ile Hamas anlaşması sonrası gerçekleşen esir takasında rehineler arasında 2015’te 15 yaşındayken tutuklanan ve tecritte olan Filistinli Marah Bakir'in de olduğu öğrenildi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Marah Bakir yıllar sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu. Marah'ın ailesi ile kavuşma anları duygu dolu anlara sahne oldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu.

Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.