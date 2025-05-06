1500 yıllık kilisede keşfedildi: Tarihe ışık tutabilir

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:57

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:57

İtalya'nın başkenti Roma'daki Caelian Tepesi'nde yer alan 5. yüzyıldan kalma Aziz Stefan Bazilikası’nda sürdürülen kazılarda, Katolik yapının temellerinde çok daha eskiye ait bir heykel başı bulundu.

Appia Antica Bölge Parkı, 10 Nisan tarihli açıklamasında, bu "güzel taş baş"a Matera’ya uğurlarken veda ettiklerini duyurdu. Heykel, Via Latina Mezarlığı arkeolojik alanında yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı.

Heykelin fotoğraflarında, kıvırcık saçlı ve sakallı bir erkek figür görülüyor. Ancak baş, zaman içinde oldukça yıpranmış ve yüz hatlarını büyük oranda kaybetmiş durumda.

Yetkililer, figürün büyük olasılıkla bir tanrıyı temsil ettiğini belirtti. Heykelin üzeri, özellikle yüz kısmı, zamanla kilise temeline dökülen yoğun harç katmanlarıyla kaplanmış. Bu durum, figürün detaylı şekilde incelenmesini şimdilik zorlaştırıyor.

İKİ AŞAMALI RESTORASYON

Eserin restorasyonu, Matera’daki Merkez Restorasyon Enstitüsü’nde (ICR) başlayacak. Burada, İleri Düzey Restorasyon Eğitimi Okulu öğrencileri, heykelin belgelenmesi, teknik analizleri ve tanılaması üzerinde çalışacak. İkinci aşama ise Roma’daki restorasyon laboratuvarlarında tamamlanacak.

Appian Way Parkı yetkilileri, ICR ile olan iş birliğinin “arkeoloji ve restorasyon alanlarında ortak metodoloji ve yenilikçi bilimsel protokolleri teşvik etmeyi” amaçladığını belirtti.

Yetkililer, bu keşfin yalnızca tek bir eserle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Appia Antica bölgesinin Geç Antik Çağ’daki kültürel ve yerleşim dinamiklerine dair önemli ipuçları sağlayacağını ifade etti.

Bu tür buluntular Roma’da yapılan kazılarda sık sık karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl, Bulgaristan’da “olağanüstü iyi korunmuş” bir Roma mermer heykeli bulunmuştu.

Ocak 2025’te ise, Yunanistan’ın Selanik kenti yakınlarında bir çöp poşeti içinde 2 bin yıllık mermer bir heykel keşfedilmişti.