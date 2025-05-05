İtalya'nın en lezzetlisi kremayla buluşuyor: Tavuklu Fettuccine Alfredo

Yayınlanma: 05.05.2025 - 22:40

Güncelleme: 05.05.2025 - 22:40

İtalyan mutfağı denince akla gelen ilk şey makarna olabilir ama her makarna tabağı aynı değildir. Roma kökenli Fettuccine Alfredo, genellikle sade olarak bilinse de bu versiyonu, yumuşacık tavuk parçalarıyla zenginleşiyor. Domuz eti içermeyen bu tarif, hem helal hem de pratik bir akşam yemeği alternatifi sunuyor. Kremalı yapısıyla hem klasik hem de doyurucu bir lezzet arayanlara hitap ediyor.

TAVUKLU FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ

Malzemeler (2-3 kişilik):

250 gram fettuccine makarna

300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

200 ml krema

50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz ve karabiber

Taze fesleğen yaprakları (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı: