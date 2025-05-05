İtalya'nın en lezzetlisi kremayla buluşuyor: Tavuklu Fettuccine Alfredo

İtalya’nın en sevilen tabaklarından biri olan Fettuccine Alfredo, bu kez tavukla birleşiyor. Yoğun kreması ve taptaze fesleğeniyle bu tarif, sofranıza şıklık katacak.

İtalya'nın en lezzetlisi kremayla buluşuyor: Tavuklu Fettuccine Alfredo
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 22:40

İtalyan mutfağı denince akla gelen ilk şey makarna olabilir ama her makarna tabağı aynı değildir. Roma kökenli Fettuccine Alfredo, genellikle sade olarak bilinse de bu versiyonu, yumuşacık tavuk parçalarıyla zenginleşiyor. Domuz eti içermeyen bu tarif, hem helal hem de pratik bir akşam yemeği alternatifi sunuyor. Kremalı yapısıyla hem klasik hem de doyurucu bir lezzet arayanlara hitap ediyor.

TAVUKLU FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ

Malzemeler (2-3 kişilik):

  • 250 gram fettuccine makarna
  • 300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 200 ml krema
  • 50 gram rendelenmiş parmesan peyniri
  • Tuz ve karabiber
  • Taze fesleğen yaprakları (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  1. Fettuccine makarnayı bol tuzlu kaynar suda al dente kıvamında haşlayın ve süzün.
  2. Tavukları zeytinyağında, tuz ve karabiberle birlikte soteleyin. Altın rengi alana kadar pişirin.
  3. Tavaya sarımsağı ekleyin, 1 dakika kadar kavurun.
  4. Üzerine kremayı dökün ve kısık ateşte 3-4 dakika kaynatın.
  5. Parmesan peynirini ve tereyağını ekleyin, sos kıvam alıncaya kadar karıştırın.
  6. Haşlanmış makarnayı sosun içine ekleyin, 2 dakika birlikte çevirin.
  7. Servis ederken üzerine taze fesleğen yaprakları serpiştirin.

Etiketler: #akşam yemeği #tarif #italyan mutfağı

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