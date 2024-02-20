17 kez hamile taklidi yaptı: Devlet yardımı aldı

2000 yılından beri 17 kez hamilelik numarası yaparak devletten sosyal yardım ödemesi alan kadın tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:20
17 kez hamile taklidi yaptı: Devlet yardımı aldı
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İtalya'da 55 yaşındaki Barbara Loele isimli bir kadın, devlet yardımlarından "sahtekarlıkla küçük bir servet kazanmak" ve sahte hamilelikleri nedeniyle 24 yıl boyunca işten önemli miktarda izin almakla suçlandı.

Loele, iddia edilen 17 hamilelikten sadece beşinin gerçekleştiğini, diğerlerinin ise düşük ile sonuçlandığını öne sürdü. Kadın, son çocuğunu Aralık ayında dünyaya getirdiğini söyledi ancak önceki dokuz ay boyunca onu yakından takip ettiklerini söyleyen polis, tüm hamileliğin bir yalan olduğunu anladıklarını söyledi. 

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İtalyan Il Mattino gazetesinin haberine göre savcılar, Ioele'nin iddia edilen dolandırıcılığının, diğer sahte belgelerle birlikte Roma'daki bir klinikten çok sayıda doğum belgesinin çalınmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

55 yaşındaki kadın, karnına yastık doldurmakla da suçlandı. Loele'nin 55 yaşındaki eşi Davide Pizzinato, sorgu sırasında polise Loele'nin hamile olmadığını bildiğini söyledi. 

Pizzinato'nun, dolandırıcılıkta suç ortağı olmakla suçlanmasının ardından, daha hafif bir ceza karşılığında eşine karşı ifade verdiği düşünülüyor. 

Polise, beş çocuğunun gerçekten var olduğunu ve tüm hamileliklerinin gerçek olduğunu söyleyen kadın bir yıl altı ay hapis cezası aldı. 

Kadının bunu 2000 yılından beri yaptığı ve 94 bin sterlin tutarında sosyal yardım aldığı belirtildi. 


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