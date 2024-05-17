17 yaşında kayboldu 45 yaşında evine 90 metre uzaklıkta bulundu!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:28

Güncelleme: 17.05.2024 - 14:30

Omar bin Omran, 1997 yılında 17 yaşındayken Cezayir'in Djelfa kentinde ortadan kayboldu ve ailesi onun öldüğünü sanıyordu.

Omar’ın ailesi, böyle düşünmekte haksız değildi, çünkü yıllar süren iç savaşta 150 bin Cezayirli hayatını kaybetmişti.

17 yaşındaki bir genç, iç savaşın beşinci yılında ortalıktan kayboldu. Kimse onun evinden yalnızca 90 metre uzakta, komşusunun evinde, ağıla benzeyen bir delik içinde 27 yıl esir tutulduğunu tahmin edemezdi.

AĞILDA ESİR TUTULDU

Omar, geçtiğimiz pazar günü 61 yaşındaki komşusunun evinde, kaybolduktan tam 28 yıl sonra bulundu.

Şu anda 45 yaşında olan genç, evin mahzeninde koyun ağılına benzetilen samanla kaplı bir düzenekte bulunduğu bildirildi.

ZANLININ KARDEŞİ KURTARDI

Cezayir Adalet Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, 28 yıldır kayıp olan Cezayirli adamın sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindeki komşusunun evinde bulunduğunu söyledi.

Omar’ın, zanlının kardeşi tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Zanlının, kardeşiyle yaşadığı miras anlaşmazlığı, kardeşin sosyal medya üzerinden Omar'a dair ifşaatlarda bulunmasıyla sona ermişti.

Bakanlık, yakınlardaki El Guedid kasabasında, belediyede çalışan 61 yaşındaki zanlının kaçmaya çalışırken gözaltına alındığını söyledi.

AİLESİ KONUŞTU

Omar'ın annesi, 2013 yılında oğluna ne olduğunu öğrenemeden öldü, ancak kuzeni Omar’ın bulunmasıyla ilgili konuştu.

Kuzeni Halid Reggab, Echorouk News'e yaptığı açıklamada Omar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak dışarıda olmaya alışık olmadığını söyledi.

Kuzen Reggab, şu sözleri kullandı:

”Onun hakkında bilgim yok ama gördüğüm kadarıyla sağlık durumu iyi. Psikolojik durumu şokta ve şoktan da öte korkuyor, özellikle de gözaltına alındığından beri, yani dışarıda olmaya alışkın değil. Omar şu anda hala terapötik ve psikolojik bakım altında. Ailesi de feci bir şok içinde."

‘YÜRÜYEMİYOR VE KONUŞAMIYOR’

Reggab ayrıca, Omar’ın köpeğinin tutukluluğunun ilk iki haftası boyunca kendisini komşunun evinin dışında beklediğini, daha sonra zanlının köpeği susturmak için öldürdüğünü söyledi.

Omar'a neden ses çıkarmaya ya da bağırarak yardım istemeye çalışmadığını sorduklarını söyleyen kuzeni, Omar'ın 'konuşamadığını ve hatta yürüyemediğini' aktardı.

‘BÜYÜ YAPILDI’ İDDİASI

Cezayir medyası, mağdurun "kendisini kaçıran kişinin yaptığı büyü nedeniyle" yardım isteyemediğini söylediğini bildirdi.

Soruşturmanın halen devam ettiğini belirten bakanlık, "iğrenç" olarak nitelendirdiği suçun ardından mağdurun tıbbi ve psikolojik bakım gördüğünü de sözlerine ekledi.

Omar'ın, iki aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kaçırıldığı düşünülüyor.