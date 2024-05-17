Dünyada cinayetin cezasız kaldığı tek yer: Ölüm Bölgesi
'Ölüm Bölgesi', dünyada insanların işledikleri cinayetlerin yasal olarak yanlarına kar kalabildiği tek yer. 80 kilometre karelik bu bölgede yaşananlar, daima orada kalıyor. Üstelik bu, yasadaki tuhaf bir boşluktan kaynaklanıyor.
Olağanüstü hidrotermal ve jeolojik özelliklerle dolu olmasının yanı sıra teorik olarak birini öldürebileceğiniz ve bunun cezasız kalabileceği bir yer olan, 'Ölüm Bölgesi', ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda yer alıyor.
KONUMU
Park, ABD'nin batısındaki Wyoming eyaletinin büyük bir bölümünü kaplıyor, fakat aynı zamanda komşu eyaletler Montana ve Idaho'ya kadar uzanıyor.
Bu bölge, hem kolluk kuvvetleri hem de park korucuları için büyük bir baş ağrısı kaynağı, zira herhangi bir büyük suç için kovuşturulmayı neredeyse imkansız kılan tuhaf bir "yasal boşluk" var.
Fakat bu durum, tüm milli park değil, sadece yaklaşık 80 metre karelik alanı kaplayan "Ölüm Bölgesi" için geçerli.
YASAL BOŞLUK
ABD Anayasası'nın 6. maddesine göre, "Federal ceza davalarındaki jüriler, suçun işlendiği eyaletin yanı sıra bölgeden de gelen kişilerden oluşmak zorunda."
Yellowstone Parkı Idaho'ya kadar uzanmakta, ancak parkın bu kısımlarında ayılar, geyikler ve diğer vahşi hayvanlar dışında hiç kimse yaşamıyor. Onlar da yasal olarak jüri yapılamıyor...
Bu durumda, ölüm bölgesinde yaşanan bir cinayet sonrası zanlılar bulunup mahkemeye çıkarıldığında, 6 madde uyarınca, bölgede kimse yaşamadığı için "ABD adalet sistemi jüri oluşturamıyor" ve zanlılar da teorik olarak serbest kalabiliyor.
Oldukça çılgınca, değil mi?
ROMANLARA KONU OLDU...
Bu ilginç durum, C.J. Box'un 2007'de yayınlanan ve çok satanlar listesine giren polisiye roman Serbest Atış'ın (Free Fire) temelini oluşturmuştu ve yazar, Ölüm Bölgesi'ni çevreleyen ayrıntılar hakkında bölgedeki yasal boşluğu ilk kez fark eden Profesör Kalt'a danışmıştı.
Fakat, emniyet raporlarına göre, bölgede bugüne dek "kaydedilmiş" herhangi bir suç bulunmadığından, henüz kimse Ölüm Bölgesi'nin yasallığını gerçekten test etmedi.
"GEÇEN YIL İKİ KAYIP..."
Avukat Colin Nash, 2022'de, bölgedeki yasal boşluk hakkında şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla [Ölüm Bölgesinde] bugüne dek hiçbir suç işlenmedi ve kovuşturulmadı. Ancak bu bölgede ne zaman yüksek profilli bir kayıp vakası yaşansa, bunu düşünüyorum. Geçen yıl iki tane oldu..."
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