17 yaşındaki rapçi video çekerken kendini vurdu, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.05.2024 - 10:59

17 yaşındaki Virginia'lı rapçi Rylo Huncho, sosyal medya için video çekerken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.

Gerçek adı Raleigh Freeman III olan genç rapçi, Instagram'da paylaştığı videoda bir tabanca ile oynarken görüldü. Tabancanın lazer nişangahı ve fenerini gösterdikten sonra, güvenlik kilidini kapattı ve tabancayı başına doğrultarak tetiği çekti.

Silahın patlamasıyla telefon yere düştü ve Rylo Huncho kameradan çıktı. Suffolk polisi, bir 17 yaşındaki gencin "kazara kendini vurma sonucu" hayatını kaybettiğini doğruladı ancak isim vermedi.

AİLESİ KAMPANYA BAŞLATTI

Freeman, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi, cenaze masrafları için 15,000 dolar toplamak amacıyla bir GoFundMe kampanyası başlattı.

Rylo Huncho'nun Instagram'da 27,000 takipçisi, Spotify'da ise yaklaşık 680 aylık dinleyicisi bulunuyordu. Şarkılarında genellikle şiddet ve cinsellik temaları işleniyordu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık rap yaparken ve marihuana içerken görülüyordu.

Mart ayında TikTok'ta paylaştığı bir videoda, kendini vurduğu silahı açıkça sergilediği görüldü. Okulundan bir öğretmen olan Kara Dorsey, öğrencilerin ve ailenin bu kayıptan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Okul ailemiz dün bir kayıp yaşadı. Öğrencilerden biri ve bir yakını, annesine yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlatmamızı rica etti" dedi.