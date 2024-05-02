17 yıl köle olarak tutulmuştu: Dört kişiye hapis kararı!

Portekiz Kriminal Polis Teşkilatı, çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin kuzeyindeki Braganca bölgesinde bir adamı 17 yıl boyunca kölelik benzeri koşullarda tuttukları şüphesiyle dört kişiyi tutukladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:49
17 yıl köle olarak tutulmuştu: Dört kişiye hapis kararı!
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Portekiz’de köle ve insan ticareti 1761 yılında yasaklanmış olsa da ülke çapında son yıllarda insan kaçakçılığı vakaları giderek artıyor. Çarşamba günü Portekiz polisinin yaptığı açıklamada 17 yıldır köle olarak tutulan bir adam bulundu ve onu alıkoyan 4 kişi tutuklandı.

BELGELERİYLE ALIKONDU

Uyruğu gizlenen 54 yaşındaki mağdur adamın 17 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik istismara maruz kaldığı ve tarlalarda çalışmak üzere üçüncü şahıslara kiralanarak emek sömürüsü kurbanı olduğunu belirtildi.

Polis, öğrenme güçlüğü çeken ve ailesinden destek görmeyen mağdurun, yaptığı iş karşılığında hiçbir ödeme almadığını ve her hareketinin, mağdurun belgelerini elinde bulunduran dört kişi tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

Hareket kabiliyetini etkileyen kalıcı yaralar alan adamın, 17 yılın sonunda kaçmayı başardığını ve şimdi özel destek aldığı belirtildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanan 37 ila 44 arasında yaşlardaki dört kişi; kölelik, insan kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından yargılanmak üzere hakim karşısına çıkartılacak.

Portekiz'de, özellikle tarım sektöründe, emek sömürüsü ve insan kaçakçılığı vakaları giderek artıyor. Son yıllarda, çiftliklerde ücretsiz çalışmaya mahkum edilen yoksul göçmenlerle ilgili çok sayıda vaka rapor edildi.

Avrupa Konseyi, Haziran 2022'de yaptığı açıklamada Portekiz makamlarının 2016-2020 yılları arasında bin 152 insan ticareti mağduru tespit ettiğini bildirdi.


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