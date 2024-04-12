Portekiz basını duyurdu: Gonçalo Franco Süper Lig devinin radarında!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi kulübü Moreirense'de forma giyen Gonçalo Franco ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:04
Portekiz basını duyurdu: Gonçalo Franco Süper Lig devinin radarında!
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Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu radarına aldı.

Portekiz merkezli O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica ve Braga'nın da radarında olan Portekizli yıldız için Fenerbahçe, Moreirense'nin kapısını çalacak. Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.

NEVES YERİNE FRANCO

Haberde Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro maaş ödemeyi düşündüğü ve bunun da Franco için ilgi çekici olduğu kaydedildi.

Moreirense'nin Portekiz 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli bir rolü olan Franco, üst ligde de iyi performanslarına devam etti. Portekiz'de haftanın en iyi 11'ine birkaç kez seçilen orta saha oyuncusu, bu performansıyla Benfica ve Braga'nın da radarına girmişti.

Haberde bu yaz astronomik bir bedelle transfer yapması beklenen 19 yaşındaki Joao Neves'in yerine Benfica'nın öncelikli olarak Franco'yu düşündüğü bilgisine de yer verildi.

29 MAÇTA 4 ASİST

Moreirense'nin bu sezon ligin üst sıralarında yer almasında önemli bir rolü olan Franco, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı.

23 yaşındaki Gonçalo Franco, hem savunma önünde hem merkez orta saha olarak görev alabiliyor. 90 dakikanın tamamında fizik gücünü koruyan ve hareketli, güçlü oyunuyla dikkat çeken Portekizli, top kapma becerisi, hat kıran pasları ve uzaktan etkili şutlarıyla dikkat çekti.


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