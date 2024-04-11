Portekiz'de Pepe rüzgarı: Ayın oyuncusu seçildi!
Porto forması giyen 41 yaşındaki Pepe, Portekiz Ligi'nde ayın en iyi savunma oyuncusu seçildi.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Porto forması giyen yıldız futbolcu, Portekiz Ligi'nde ayın en iyi savunma oyuncusu seçildi.
Son 5 maçta 90 dakika süre alan Pepe, başarılı performansını bir de golle süsledi.
Bu sezon 32 maça çıkan Pepe, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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