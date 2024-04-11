Portekiz'de Pepe rüzgarı: Ayın oyuncusu seçildi!

Porto forması giyen 41 yaşındaki Pepe, Portekiz Ligi'nde ayın en iyi savunma oyuncusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:13
Portekiz'de Pepe rüzgarı: Ayın oyuncusu seçildi!
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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Porto forması giyen yıldız futbolcu, Portekiz Ligi'nde ayın en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Son 5 maçta 90 dakika süre alan Pepe, başarılı performansını bir de golle süsledi.

Bu sezon 32 maça çıkan Pepe, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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