18 yıl önce doğum sırasında vajinada unutulan iğneyi keşfetti

Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:47

Güncelleme: 11.11.2024 - 13:48

Tayland'da bir kadın, sağlık personelinin doğum sırasında vajinasında bir iğne bırakmasının ardından yaklaşık yirmi yıl boyunca şiddetli ağrılara katlanmak zorunda kaldı.

36 yaşındaki kadın, 18 yıl önce bir hemşirenin doğumdan sonra dikiş atarken yanlışlıkla vajinasına bir iğne düşürdüğünü söyledi. Kadın, 4 Kasım'da yardım istediği kar amacı gütmeyen Pavena Çocuk ve Kadın Vakfı'na, bir doktorun yanlış yerleştirilen iğneyi almak için “parmaklarını kullanmayı” denediğini ancak alamadığını söyledi.

Dikiş atma işleminin gecikmesi nedeniyle daha fazla kan kaybından korkan kadın, doktorun iğneyi çıkarmadan işleme devam ettiğini hatırladı.

Vakıf, kadının kısa süre içinde karnının alt kısmında sürekli ağrı hissettiğini ve bu ağrının sık sık şiddetlendiğini söyledi.

Geçen yıl çekilen bir röntgen iğnenin hala vajinasında olduğunu gösterince yerel hastanedeki doktorlar, kadını Songkhla eyaletine ameliyata gönderdi. Ancak, iğne içinde hareket etmeye devam ettiği için prosedür iki-üç kez ertelenmek zorunda kaldı.

Kadının, durumunu takip etmek için ayda en az dört kez hastaneye gitmesi gerekiyor.

Vakfın başkanı Pawina Hongsakul, vakfın bir devlet hastanesiyle temasa geçtiğini ve tedavi için randevu ayarladığını söyledi. Ayrıca, kadının hastane ziyaretleri için ulaşımını ayarlamak üzere ildeki sosyal kalkınma ve insan güvenliği departmanı ile koordinasyon kurdu.

İğnenin çıkarılması için ne zaman ameliyat olacağı ya da tıbbi uygulama hatası nedeniyle hastaneye karşı yasal işlem başlatıp başlatmayacağı hemen bilinmiyordu.

Haziran ayında bir başka Taylandlı kadın, kanser tedavisi sırasında bir sağlık ekibinin rahminin içinde gazlı bez bırakması ve bunun da ciddi bir enfeksiyona neden olması sonucu ölümden dönmüştü.