Tayland evlilik eşitliği yasa tasarısını kabul etti

Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:59

Güncelleme: 18.06.2024 - 12:59

Tayland üst meclisinde neredeyse tüm milletvekillerinin desteğini alan tasarı, yasalaşmak için bundan sonra yalnızca kraliyet onayına ihtiyaç duyuyor. Tasarı, Kraliyet gazetesinde yayınlandıktan 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

‘TARİHİ BİR ADIM’

Tayland LGBTQİ+ topluluğu, Tayland Güneydoğu Asya'da evlilik eşitliği yasasını çıkaran ilk ülke olacağı için bu adımı "ileriye doğru atılmış tarihi bir adım olarak” nitelendirdi.

Eşcinsel evlilikleri ile ilgili kurulan meclis komitesi üyesi Plaifah Kyoka Shodladd "Tarih yazdığımız için çok gururluyuz. Bugün, sevgi önyargıya galip geldi. 20 yıldan fazla bir süre mücadele ettikten sonra bugün evlilik eşitliğinin sağlandığını söyleyebiliriz" sözleriyle gelişmeyi kutladı.

Milletvekilleri ve aktivistler, Tayland Parlamentosu’nda gökkuşağı bayrakları sallayarak kutlama yaparken görüldü ve LGBTQİ+ topluluğuyla dayanışma görüntüleri verildi.

BAŞBAKAN GÖKKUŞAĞI TİŞÖRT GİYMİŞTİ

Haziran ayının başında binlerce gösterici ve aktivist, başkent Bangkok’un sokaklarında geçit töreni yapmıştı ve Başbakan Srettha Thavisin de Onur Ayı’nı kutlamak üzere gökkuşağı tişörtü giymişti.

Evlilik eşitliği, aktivistler ve LGBTQİ+ çiftlerden oluşan Sivil Toplum Komisyonu yaptığı açıklamada "Bu, Tayland'ın insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme konusunda bölgedeki liderliğinin altını çizecektir" dedi.