Tayland'da muhalefet partisi kapatıldı

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, "Lese Majeste" olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle muhalefetteki İleri Hareket Partisinin (MFP) kapatılacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:21
Tayland'da muhalefet partisi kapatıldı
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Tayland Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki İleri Hareket Partisine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "Lese Majeste'nin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü" gerekçesiyle partinin kapatılması kararı aldı.

Tayland'da Mahkeme, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimden birinci çıkan MFP'nin eski lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim kampanyasında, "Lese Majeste"yi değiştirmeye yönelik açıklamalarıyla "anayasal monarşiyi devirmeye çalıştığına" karar vermişti.

Bunun üzerine ocakta "Lese Majeste"nin değiştirilmesini savunan tüm konuşmalar, yazılar ve açıklamalar etkin biçimde yasaklanmıştı.

Ceza Kanunu'nun 112. maddesi olan Lese-Majeste (Kral'a ihanet) uyarınca monarşiyi eleştirenlere ağır hapis cezaları verilebiliyor.


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