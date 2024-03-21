1800 yıllık Roma heykeli otoparkta keşfedildi

Birleşik Krallık'taki bir otoparkta, 1800 yıllık Roma heykeli bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:24
1800 yıllık Roma heykeli otoparkta keşfedildi
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Heykel, başkent Londra'nın kuzeyinde yer alan 16. yüzyıldan kalma Burghley House'un otopark kısmında yürütülen inşaat çalışmaları sırasında keşfedildi.

Greg Crawley, otoparktaki inşaatta vinciyle topladığı kumları biriktirdiği yerde bir heykel kafası gördüğünü belirtti.

Yarısı kum birikintisinin içine gömülü olan heykeli bulan Crawley, "Şoke oldum. Elime alıp bakınca heykelin kafası olduğunu anladım" dedi.

Öte yandan aynı otoparkın yakınında birkaç hafta sonra heykelin gövde kısmı da bulundu. 

Burghley House'un 5 Mart'ta paylaştığı açıklamaya göre olay, geçen yıl nisanda yaşandı. 

Heykelleri inceleyen uzmanlar, parçaların antik Roma döneminden kaldığını, 1 ila 2. yüzyıla ait olduğunu belirtti. 

Crawley, "Bunun mermerden yapılma bir Roma heykeli olduğunu öğrenince inanamadım. Bu kadar eski ve özel bir şey bulmuş olmak inanılmaz bir duygu, kesinlikle şimdiye kadarki en iyi keşfim" dedi.

Burghley House, Tudor Hanedanı'nın 5 hükümdarının sonuncusu olan I. Elizabeth'in başdanışmanı Sör William Cecil tarafından inşa ettirilmişti. 

Heykelin, Cecil'ın soyundan gelen 9. Exeter Kontu Brownlow Cecil'ın 1760'larda çıktığı İtalya seyahatinde satın alınmış olabileceği düşünülüyor. Fakat heykelin konağın dışına nasıl gömüldüğü gizemini koruyor.


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