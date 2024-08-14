200 yıllık 'Kayıp Avrupa Prensi' efsanesi sona erdi

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:49

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:49

Bilim insanları, modern DNA testlerinin yardımıyla "kaybolan Avrupa prensi" olarak bilinen 200 yıllık komplonun gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Teknolojideki gelişmeler, geçmişte çözülemeyen gizemleri gün yüzüne çıkarıyor. Bilim insanları, yeni araştırmalarla Ay hakkında eski bir gizemi çözerken, arkeologlar da Mısır'daki piramitlerin nasıl inşa edildiğini anladıklarını düşünüyor.

Şimdi ise modern adli tıp teknikleri sayesinde uzmanlar, gizemli genç Kaspar Hauser'in soyu hakkındaki 200 yıldan fazla süredir devam eden bir komployu çürüttü.

KASPAR HAUSER EFSANESİ

Bu olay 1828'de "yarı vahşi" olarak tanımlanan 16 yaşındaki bir gencin Almanya'nın Nürnberg şehrinde ortaya çıkmasıyla başladı. Hauser, yanında iki mektup taşıyordu ve bu mektuplar, kendisinin gizemli bir adam tarafından bir zindanda esir tutulduğunu iddia ediyordu. Genç adam adını Kaspar Hauser olarak yazmıştı, ancak kimse nereden geldiğini bilmiyordu.

Bazı söylentiler, Hauser'in aslında kısa süre önce ölen Baden Dükü Carl'ın oğlu olduğunu öne sürdü. Carl, 1806'da Kutsal Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından önce Baden'in bir prensiydi. Tarih kitaplarına göre, Carl'ın tek oğlu 1812'de bebekken öldü. Ancak Hauser'in ortaya çıkışıyla birlikte, onun Carl'ın gerçek oğlu olduğu ve doğumda hasta bir bebekle yer değiştirdiği yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.

Bu gizem yetmezmiş gibi, Hauser Nürnberg'e geldikten beş yıl sonra bıçaklanarak öldürüldü.

GENETIK ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Bath Üniversitesi Milner Evrim Merkezi Direktörü Genetikçi Turi King, “Bu, 19. yüzyılın en büyük tarihi gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor” dedi. King, 2014 yılında Kral Richard III'ün kalıntılarını tespit eden genetikçilerden biri olup, Kaspar Hauser'in Baden Hanedanı'ndan gelip gelmediğini belirlemek için çağrıldı.

Ekip, Hauser'in kan ve saç örneklerini modern dizileme tekniklerini kullanarak mitokondriyal DNA analizleri yaptı ve 1990'larda alınan örneklerle karşılaştırdı. King, “Kaspar Hauser'in DNA'sı, saç örneklerinde aynıydı ve 1990'ların kan örneği analizleriyle de eşleşti” dedi.

Ancak DNA bilgileri Baden ailesi ve onların soyundan gelenlerle karşılaştırıldığında, bir eşleşme bulunamadı. Ekip, genç adamın genlerinin "Baden Hanedanı'nın mitokondriyal soyundan açıkça farklı" olduğunu belirledi.

Hauser'in gerçek kökenleri hala gizemini koruyor olsa da, araştırmaları onun soylu bir aileden gelmediğini kanıtladı.