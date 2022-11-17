1966 Dünya Kupası'nın gizemi çözüldü... Başbakan hırsızları korudu mu?

17 Kasım 2022 Perşembe, 08:01

Futbol severler, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası'nı beklerken İngiltere'de, kayıp 1966 Dünya Kupası'nın 56 yıllık gizemi çözüldü.

Kupa, İngiltere'nin finalde Batı Almanya'yı 4-2 yenmesinin ardından sergilenmesi için Westminster Sarayı'na getirildi ve burada çalındı.

The Sun gazetesi, Turşu isimli bir köpeğin kupayı bularak kahraman oluşunun ardında siyasi bağlantıların olduğunu açıkladı. Dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Harold Wilson'ın da hırsızlıkta adının geçtiğini söyledi.

İngiliz gazetenin haberine göre, kupanın hırsızları Gerald Sattin, The Pole lakaplı Bernard Makowski ve Edward Betchley, dönemin başbakanı tarafından yapılan bir anlaşma ile paçayı sıyırdı.

Eski başbakan Harold Wilson, genel seçimlere kısa bir süre kala özel kalem müdürü Michael Halls'i, savcılık ile temasa geçmesi için görevlendirdi. Bu görev sonucunda kupa 15 bin sterlin fidye ödenerek geri alındı.

Yapılan anlaşma ile Betchley, kendisine yöneltilen suçlamalar azaltıldı, Sattin ve Makowski'ye karşı hiçbir işlem yapılmadı.