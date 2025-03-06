2 bin kişi... IŞİD'in toplu mezarları açılacak!
Irak'ın Musul kentinin güneyinde terör örgütü IŞİD tarafından 2014-2017 yıllarında Hasfa Obruğuna atılan 2 binden fazla Iraklının cesedini çıkarma işlemine başlanacağı bildirildi.
Musul'un yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hasfa Obruğunu ziyaret eden Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, burada açıklamada bulundu.
Dehil, terör örgütü IŞİD'in obruğa attığı 2 binden fazla Musullunun naaşlarını çıkarma işlemine yakında başlanacağını söyledi.
Musul Valisi, yıllardır evlatları ve yakınlarının akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinemeyenler için bu adımı atacaklarını ifade etti.
Söz konusu obruğa yüzlerce masum Musullunun teröristler tarafından atıldığını aktaran Dehil, burada Irak modern tarihindeki en acımasız eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Obruğun 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştüğünü kaydeden Dehil, bir günde buraya 2 bin 80 kişinin cesedinin atıldığını söyledi.
Dehil, Irak güvenlik güçleri mensuplarının da cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek "Görgü tanıklarına göre IŞİD, kenti kontrol ettiği yıllarda yüzlerce masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürdükten sonra obruğa atıyordu." dedi.
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