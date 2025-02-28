Yasa dışı yollarla yurda giren IŞİD üyeleri Adana'da yakalandı!

Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD adına silahlı faaliyet yürütüp, 2019'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu M.S., M.H., A.R., A.H. ile S.N., Adana'daki adreslerinde yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurda giren IŞİD üyeleri Adana'da yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:51

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD adına Suriye ve Irak’ta silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girip Adana’da saklandığı bilgisine ulaştı.

Soruşturmada şüpheliler M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), A.H. (17) ile S.N.’nin (46) tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 25 Şubat’ta operasyon başlatan ekipler, adreslerine yapılan baskında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., M.H. ve A.R. tutuklandı, A.H. ile S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #Adana #IŞİD #gözaltı #Operasyon

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