Yasa dışı yollarla yurda giren IŞİD üyeleri Adana'da yakalandı!
Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD adına silahlı faaliyet yürütüp, 2019'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu M.S., M.H., A.R., A.H. ile S.N., Adana'daki adreslerinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD adına Suriye ve Irak’ta silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girip Adana’da saklandığı bilgisine ulaştı.
Soruşturmada şüpheliler M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), A.H. (17) ile S.N.’nin (46) tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için 25 Şubat’ta operasyon başlatan ekipler, adreslerine yapılan baskında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., M.H. ve A.R. tutuklandı, A.H. ile S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Adana #IŞİD #gözaltı #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair yeni açıklama!
- MEB’den ‘Ramazan' yazısı!
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası