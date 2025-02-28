68 adrese baskın: IŞİD şüphelisi 46 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

68 adrese baskın: IŞİD şüphelisi 46 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen terör operasyonunda gözaltına alınan 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 46'sı tutuklandı.

13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen 68 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Zeynel P'nin sözde sorumluluğunda olduğu belirlenen "İlim ve Hikmet Dergisi" adı altında bir araya gelerek yasa dışı toplantılar düzenledikleri ve aralarında Gürcistan ve Afrika ülkelerinde askeri ve ideolojik eğitim faaliyetleri yürüten zanlıların da olduğu tespit edilmişti.

Baskınlarda 60 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda dijital materyal, 2 şarjör, 155 fişek, 1 kasatura, 3 bin 947 dolar, terör örgütüne ait 4 flama, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlara ait kitaplar ele geçirilmiş, zanlıların yasa dışı olarak toplandıkları adres de mühürlenmişti.


Etiketler: #IŞİD #tutuklama

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