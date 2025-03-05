Aydın'da IŞİD operasyonu: Adreslere baskın yapıldı!

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 22 ilde son 2 haftadır devam eden ’GÜRZ-48’ operasyonlarında 47 şüpheli IŞİD terör örgütü mensubu yakalandı.

Aydın'da IŞİD operasyonu: Adreslere baskın yapıldı!
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:26

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca aralarında Aydın’ın da bulunduğu 22 ilde son 2 haftadır devam eden ’GÜRZ-48’ operasyonlarında 47 şüpheli IŞİD terör örgütü mensubu yakalandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, 22 ilde son 2 haftadır jandarma tarafından devam eden ’GÜRZ-48’ operasyonlarında; 47 şüpheli IŞİD terör örgütü mensubu yakalandı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı::

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."


Etiketler: #IŞİD #Operasyon

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