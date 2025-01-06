2 bin yıl önce Avrupa'daki göçlerin gizemi ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:33

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:33

Nature dergisinde yayınlanan çalışma, daha önce bilinmeyen göçleri ortaya çıkardı. Birinci bin yılın başlarında kuzey Almanya veya İskandinavya'dan güneye göç eden Romalı dalgalarını göstererek, bu hareketin mevcut tarihi kayıtlarını destekleyecek genetik kanıtlar sağladı.

Araştırma, güney Almanya, İtalya, Polonya, Slovakya ve güney Britanya'daki bireylerde Roma soyunu tespit ederken, güney Avrupa'daki bir kişinin yüzde 100 İskandinav benzeri bir soy sergilediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu grupların çoğunun sonunda daha eski nüfuslarla karıştığını söyledi.

Çalışma, göçlerin çoğunun Cermen dillerinin üç ana kolunu konuşan insanları kapsadığını ortaya koydu.

Bu nüfuslardan biri İskandinavya'da kalmış, bir diğeri daha sonra yok olan bir dil konuşmuş ve üçüncüsü de modern Almanca ve İngilizcenin temelini oluşturdu.

ROMALI GLADYATÖRLERİN TORUNLARI DA TESPİT EDİLDİ

Çalışmada, antik nüfus içinde Romalı gladyatörlerin torunları da tespit edildi.

MS 2. ve 4. yüzyıllar arasında Britanya'nın York kentinde yaşayan bir bireyin soyunun dörtte birinin, erken Demir Çağı İskandinavya'sından bir Romalı asker ya da köle gladyatörden geldiği tespit edildi. Bunun da İskandinav kökenli insanların, MS 5. yüzyılda başlayan Anglo-Sakson ve Viking dönemlerinden daha önce Britanya'da bulunduğunu gösterdiği belirtildi.

Çalışmada ayrıca, Demir Çağı'nın sonunda, MS 300 ila 800 yılları arasında, Viking Çağı'ndan hemen önce İskandinavya'ya kuzeye doğru bir göç dalgası olduğuna dair kanıtlar bulundu. Güney İskandinavya'daki birçok Viking Çağı insanı, Orta Avrupa'dan gelen soyları taşıyordu.

Bulgular, bu dönemde İskandinavya'da tekrarlanan çatışmaların ve huzursuzlukların göçleri tetikleyen bir rol oynadığını göstermektedir. Ancak araştırmacılar bunu doğrulamak için daha fazla arkeolojik, genetik ve çevresel veriye ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

YENŞ ÇALIŞMA TARİHİ KAYITLARI DESTEKLEDİ

Bilim insanları genel olarak Viking Çağı'nda İskandinavya'dan gelen insanların Avrupa'nın dört bir yanına akınlar düzenlediğine ve yerleştiğine inanıyordu. Yeni çalışma, bu dönemde İskandinavya dışındaki pek çok kişinin yerel ve İskandinav soylarının bir karışımına sahip olduğunu ortaya koyarak tarihi kayıtları destekledi.

Örneğin, günümüzde Ukrayna ve Rusya'da yaşayan bazı Viking Çağı bireylerinin soyu günümüz İsveç'ine dayanırken, bu dönemde Britanya'da yaşayanların soyu günümüz Danimarka'sına dayanmaktadır.

Britanya'da bu döneme tarihlenen toplu mezarlar, şiddetli bir şekilde ölen ve İskandinavya ile genetik bağlantılar gösteren erkeklerin kalıntılarını içermektedir. Bu da onların Viking akıncı gruplarının idam edilmiş üyeleri olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırma, Demir Çağı'nda Kuzey Avrupa'da başlayan ve Viking Çağı'ndan önce İskandinavya'ya geri dönen ilk bin yıl boyunca Avrupa'daki göçlere dair yeni bilgiler sunuyor.