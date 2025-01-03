Mavi göz geni tek bir atadan geliyor: 10 bin yıllık gizemi bilim çözdü

Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:59

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:59

Mavi gözlerin nadirliği, dünyanın yalnızca yüzde 8-10’unun bu genetik mirası taşımasından kaynaklanıyor. Genetik bir mutasyon, kahverengi pigment üretimini durdurup mavi gözlerin oluşumuna yol açtı.

MAVİ GÖZLERİN GENETİK KÖKENİ

Tüm mavi gözlüler, bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 6.000 ila 10.000 yıl önce Avrupa'da yaşamış tek bir insandan geliyor. Kopenhag Üniversitesi'nden bir ekip, bu nadir genetik olayın detaylarını açıklıyor.

Aslında, tüm insanların gözleri kahverengiydi. Ancak OCA2 adı verilen bir genin HERC2 adlı bir gen tarafından etkilenmesi sonucu kahverengi pigment üretimi durdu. Bu durum, mavi gözlerin oluşumuna yol açtı. HERC2 genindeki bu mutasyon, tüm mavi gözlülerde aynı bulunuyor.

MAVİ GÖZLERİN NADİRE DÖNÜŞMESİ

Araştırmalar, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8 ila 10’unun mavi gözlü olduğunu ortaya koyuyor. Çocuklukta mavi olan gözler, kahverengi pigmentin gelişimini tamamlamasıyla zamanla kahverengiye dönüşebiliyor. Bu durum, genetik mutasyonun etki derecesine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hans Eiberg, konuyla ilgili olarak, "Aslen hepimiz kahverengi gözlüydük. Ancak kromozomlarımızda OCA2 genini etkileyen bir mutasyon, kahverengi pigment üretme yeteneğini kelimenin tam anlamıyla ‘kapatıp’ mavi gözlerin oluşumuna neden oldu" dedi.