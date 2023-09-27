2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
Singapur'da bir inşaat alanında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba kontrollü olarak imha edildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da geçtiğimiz hafta bir binanın inşaat alanında 100 kilogramlık bir bomba bulundu.
Bombanın taşınmasının tehlikeli olduğu belirtilerek, bulunduğu yerde imha edilmesine karar verildi.
İnşaat çevresinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bomba, Singapur ordusu tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildiği duyuruldu.
Singapur, 2. Dünya Savaşı sırasında 1942'den 1945 yılına kadar Japonlar tarafından işgal edilmişti.
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