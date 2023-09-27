Kahve ile başladı kavga ile bitti: Müşterileri dövdüler

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:49

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:50

İtalya'nın turistik kenti Venedik'te bulunan ünlü San Marco meydanında, sandalyelerin havada uçuştuğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Corriere del Veneto gazetesinde yer alan habere göre, İtalya'nın ünlü restoranı Caffè Chioggia'da çalışan garsonlar ile "yabancı uyruklu" müşteriler birbirine girdi.

En az 7 garson ile 4 yabancı uyruklu müşterinin kavga ettiği sırada diğer müşteriler sandalyeleri "kalkan" olarak kullandı.

Yerel basında yer alan habere göre ise, kavga anına tanık olanlar, bazı garsonların kahve siparişi aldıkları sırada "saldırgan tavır sergiledikleri yabancı uyruklu müşteriyi ittirmesiyle" kavganın başladığını söyledi. Ancak kavganın neden çıktığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kavgaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmaktan kaçınan restoran sahibi, çalışanlarına olayla ilgili konuşmamaları yönünde talimat verdi.