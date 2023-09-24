Başkentte 30 bomba etkisiz hale getirildi

İran'da, aynı anda patlatılmak istenen 30 bomba etkisiz hale getirildi. Yetkililer, IŞİD bağlantılı 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:50
Başkentte 30 bomba etkisiz hale getirildi
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İran İstihbarat Bakanlığı, başkent Tahran'da aynı anda patlatılması planlan 30 bombanın etkisiz hale getirildiğini ve IŞİD bağlantılı 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre, İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üyelerden bazıları IŞİD üyesi ve faillerin Suriye, Afganistan, Pakistan ve IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi)'deki tekfirci (müslümanları dinsiz ilan eden) gruplarla bağlantılı oldukları yönünde geçmişleri var" denildi.

Militan grup, 2017 yılında İran parlamentosunu ve Ayetullah Humeyni'nin türbesini hedef alan eş zamanlı bombalı saldırılar da dahil olmak üzere İran'da birçok saldırıyı üstlendi.

IŞİD son olarak, geçtiğimiz Ekim ayında güneybatıdaki Şiraz kentinde bir Şii türbesine düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi.


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