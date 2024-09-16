2 kişi hayatını kaybetti... Polonya'yı Boris Fırtınası vurdu!

Polonya’nın güneyinde etkili olan Boris Fırtınası’nın şiddetli yağışlara yol açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bazı kentlerde köprü, baraj ve evler yıkıldı.

2 kişi hayatını kaybetti... Polonya'yı Boris Fırtınası vurdu!
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 08:21

Avrupa’nın orta ve doğu kesimlerini vuran Boris Fırtınası Polonya’nın güneyindeki Yukarı Silezya ve Aşağı Silezya bölgelerinde de etkisini göstermeye başladı.

Dünden bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda nehir taşarken, Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy, Ladek Zdroj, Bielsko Biala dahil olmak üzere onlarca yerleşim yeri sular altında kaldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Stronie Slaskie’deki barajın duvarı, Glucholazy kasabasında ise bir köprü yıkıldı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde ise 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Şiddetli yağış ve su baskınlarının etkili olduğu yerlerde on binlerce haneye elektrik verilemezken, itfaiye ve askerler halkın güvenli bölgelere tahliyesi için zamanla yarışıyor.

Tahliye çalışmalarına helikopterler de destek verirken, şiddetini kaybetmeden devam eden yağışlar nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Fırtına nedeniyle Çekya’da on binlerce kişi elektriksiz kalırken, Romanya’nın doğusunda 4 kişi hayatını kaybetti.


Etiketler: #polonya #Fırtına #sel

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