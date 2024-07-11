Polonya'da maden kazası: 1 ölü, 17 yaralı

Polonya'da bir madende meydana gelen göçükte 1 madenci hayatını kaybetti, 17 madenci yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 23:37
Polonya'da maden kazası: 1 ölü, 17 yaralı
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Polonya'nın güneyindeki Rydultowy kasabasındaki taş kömürü madeninde göçük meydana geldi. Göçük yerin bin 200 metre altında meydana gelirken, o esnada vardiya değişimi için aşağıya inenlerle birlikte toplam 78 madenci madende mahsur kaldı.

Çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi madenin bulunduğu bölgeye sevk edilirken, kurtarma ekipleri saatler süren çalışmaları neticesinde 76 madenciyi göçüğün meydana geldiği bölgeden sağ olarak çıkarmayı başardı.

Göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybederken, 17 madenci ise yaralandı.

Haber alınamayan 1 madenciyi ise arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar nedeniyle kısa süreliğine ara verildi.


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