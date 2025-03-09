2 Yaşında kaçırılan kadın 25 yıl sonra ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:31

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:31

ABD'nin Connecticut eyaletinde iki yaşındayken kaçırılan Andrea Michelle Reyes, 25 yıl sonra Meksika'da sağ olarak bulundu.

New Haven Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Reyes, Ekim 1999’da annesi Rosa Tenorio tarafından kaçırıldı.

O dönemde babasının gözetiminde olan Reyes’in yasal velayeti annesinde bulunmuyordu. Polis, Tenorio’nun kızıyla birlikte Meksika’ya kaçtığını ve hakkında ağır bir tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Reyes'in babası, yıllar boyunca kızını bulmak için defalarca Meksika’ya gitti ancak hiçbir iz bulamadı. Kayıp dosyası 2023 yılına kadar kapalı kalmıştı.

Ancak dedektif Kealyn Nivakoff, davayı yeniden inceleyerek sosyal medya, arama emirleri ve tanık ifadelerini bir araya getirerek Reyes'in Puebla şehrinde yaşadığını tespit etti.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin yürüttüğü soruşturma sonrası Reyes'e yapılan gelişmiş DNA testi, onun yıllardır kayıp olan kız çocuğu olduğunu doğruladı. Böylece Reyes, 25 yıl sonra babasıyla yeniden bir araya geldi.

Olayın çözülmesine yardımcı olan DNA testi şirketi, Reyes’in kimliğinin belirlenmesinin, Ulusal Kayıp ve Kimliği Belirlenemeyen Kişiler Sistemi kapsamında yürütülen 500’den fazla kayıp çocuk vakasını çözme girişiminin bir parçası olduğunu açıkladı.

KAÇIRAN ANNE HALA MEKSİKA'DA

New Haven Polis Şefi Karl Jacobson, polis dedektiflerinin kararlılığı sayesinde bu dosyanın çözüldüğünü vurguladı.

“Bazı davalarda tüm ipuçları tükenmiş gibi görünebilir, ancak hiçbir faili meçhul dosya tam anlamıyla kapanmaz” diyen Jacobson, bu olayın titiz çalışmanın bir sonucu olduğunu belirtti.

Bugün 27 yaşında olan Reyes’in hâlâ Meksika’da yaşadığı bildirildi.

Yetkililer, annesi Rosa Tenorio hakkında çıkarılan kaçırma suçlamasına ilişkin tutuklama emrinin hâlâ geçerli olduğunu ve Tenorio’nun Meksika’da saklandığını düşündüklerini açıkladı.