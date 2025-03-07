Donald Trump'tan geri adım: Bazı mallarda Kanada ve Meksika'ya vergi muafiyeti!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:35

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:35

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen bazı mallara geçici vergi muafiyeti getirdi. Bu karar, daha önce uygulanan yüzde 25'lik ithalat vergilerinin belirli sektörler için geri çekildiğini gösteriyor.

Beyaz Saray yetkilileri, muafiyetin yalnızca ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ürünler için geçerli olacağını belirtti. Ancak Trump yönetimi, küresel ticaret politikalarında yeni adımlar atmaya devam ederken, ABD'nin yabancı mallara yönelik 'karşılıklı gümrük vergileri' uygulamaya hazırlandığı ifade edildi. Muafiyetler 2 Nisan’a kadar yürürlükte olacak.

VERGİLER TAMAMEN KALDIRILMADI

Trump yönetiminin bu hamlesi, ticarette tam anlamıyla bir geri adım olarak görülmüyor. Kanada'dan ithal edilen malların yüzde 60’ından fazlası ve Meksika'dan gelen ürünlerin yaklaşık yarısı hâlâ yüzde 25'lik vergiye tabi.

HANGİ ÜRÜNLER MUAF TUTULACAK?

Beyaz Saray yetkilileri, yalnızca USMCA ile uyumlu ürünlerin vergi muafiyetinden yararlanacağını belirtti. CNBC’ye konuşan kaynaklar, Meksika’dan ithal edilen ürünlerin yüzde 50’sinin ve Kanada’dan gelenlerin yüzde 38’inin bu kapsamda olduğunu aktardı.

Trump yönetimi, ticaret politikalarındaki sert tutumunu sürdürürken, bu geçici muafiyetlerin ABD'nin Kuzey Amerika’daki ticari ilişkilerini tamamen zedelemesini önlemeyi amaçladığı yorumları yapılıyor.