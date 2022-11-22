2 yaşındaki çocuğu evden kaçan anne gece yarısı yatak odasında üç polis buldu

22 Kasım 2022 Salı, 15:58

Bir çocuk annesi Ashley, 2 yaşındaki çocuğunun kimse farketmeden gece yarısı evden kaçmasının ardından diğer ebeveynleri uyarmak amaçlı kaydettiği videoyu TikTok'ta paylaşarak büyük ilgi topladı.

Ashley ve kocası, çocuklarının evden kaçtığını yatak odalarına giren üç polis memuru sayesinde öğrendi.

O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

ABD'li anne, akşam saat sekiz civarı çocuğunu yatırdığını söyledi ve 10.30 civarında "kapıyı açtım, yatağında gördüm, gayet iyiydi" dedi.

Gecenin devamı hakkında konuşan Ashley, "Sabahın 1.45'inde üç polis memurunun yatak odama girmesiyle uyandım. Neyseki o gece geceliğimle uyumaya karar vermiştim. El fenerlerini içeri tutarak 'Merhaba polis departmanından gelilyoruz. Ön bahçenizde ağlayan, üşümüş ufak bir çocuk bulduk, şuan bir ambulansta' dediler. Bende panik halinde oğlumun odasına koştum, odasında olmadığını farkedince yalın ayak dışarı koştum" diyerek sözlerine, "Polis memurları, bizim tehlikeli insanlar olabileceğimizden şüphelenip ambulansı, çocuğumuz güvende olsun diye, biraz uzağa park etmişler. O yolu yalın ayak, gecelikle koştum. Ben, kocam, her zaman havlayan köpeğim ve kayınvalidem dahil kimsenin, ne bebek monitörüne, ne kapının açılmasına, ne de kapıyı çalan polis memurlarına uyanmamış olması korkutucu. Neyseki evladımız şuanda güvende ve sağlıklı bir durumda ancak uzun bir süre rahat uyku çekemeyeceğim" ifadeleriyle devam etti.



