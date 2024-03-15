20 ev küle döndü: 2 kişi öldü

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:15

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:15

Şili’nin merkezindeki Valparaiso bölgesinde çarşamba akşamı çıkan orman yangınları, evlere sıçradı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) kırmızı uyarı verirken, bazı bölgeler tahliye edildi.

Yetkililer bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yaptığı açıklamada, bölgedeki yangında 20 evin küle döndüğünü ifade etti.

Öte yandan, Valparaiso'da Şubat ayı başlarında çıkan orman yangınlarında 134 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla ev yıkılmıştı.