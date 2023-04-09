20 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi
IŞİD terör örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir köye düzenlenen ve yetkililerin yaklaşık 20 kişinin öldüğünü söylediği saldırının sorumluluğunu üstlendi.
IŞİD terör örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Musandaba köyünde meydana gelen ve yetkililerin, Müttefik Demokratik Güçler'i (ADF) suçladığı saldırıyı üstlendi.
Bölge askeri yöneticisi Albay Charles Omeonga'nın Musandaba köyünde yaklaşık 20 ölü saydık" açıklamasında bulunurken, saldırının gerçekleştiği Kuzey Kivu bölgesindeki ordu sözcüsü Anthony Mwalushay, saldırganların "orduyla karşı karşıya gelmemek için" pala kullandığını söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre, yerel aktivist Janvier Kasereka Kasayirio yakındaki bir hastaneye 22 cesedin ulaştığını ifade etti.
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