IŞİD lideri ABD operasyonunda öldürüldü

ABD ordusu, Khalid 'Aydd Ahmad al-jabouri 'nin Suriye'de düzenledikleri operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:54
IŞİD lideri ABD operasyonunda öldürüldü
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ABD ordusu, dün Suriye'de düzenlenen askeri operasyonda üst düzey bir IŞİD terör örgütü liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bu sabah yaptığı açıklamada, Khalid 'Aydd Ahmad al-jabouri adlı kişinin örgütün Avrupa'da düzenlediği saldırıların planlamasında rol aldığı ve liderlik kadrosunun mimarı olduğu belirtildi.

Açıklamada, düzenlenen saldırıda hiçbir sivilin hayatını kaybetmediği ya da yaralanmadığı belirtildi ve militan örgütün "bölge ve ötesi için tehdit oluşturmaya devam ettiği" ifade edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, açıklamada "Grup zayıflamış olsa da operasyon düzenleme kabiliyetine sahip olmaya devam ediyor ve Ortadoğu'nun dışına saldırı düzenleme isteği içerisinde" denildi.

Al-jabouri'nin ölümünün "grubun dış saldırılar düzenleme kabiliyetini geçici olarak sekteye uğratacağı" belirtildi.


ABD IŞİD suriye lider

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