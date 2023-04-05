İsveç, Kuran yakma eylemiyle ilgili IŞİD bağlantılı kişileri tutukladı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:39

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:40

İsveç'te bir mahkeme Kuran yakma eylemlerinin ülkenin anayasası tarafından korunduğuna ve polisin daha sonraki yasağına gerekçe olarak gösterdiği güvenlik endişelerinin gösteri hakkını sınırlamak için yeterli olmadığına karar verdi.

İsveç Güvenlik Polisi, bu yılın başlarında Stockholm'de düzenlenen bir Kuran yakma protestosunun ardından terör suçu işlemek üzere plan kurdukları şüphesiyle terör örgütü IŞİD bağlantılı beş kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik Polisi, şüphelilerin şiddet yanlısı aşırıcılıkla uluslararası bağlantıları olduğuna inanıldığını söyledi.

İsveç'teki genel güvenlik durumunun, ülkenin İslamcı aşırılık yanlılarının hedefi haline gelmesiyle daha da kötüleştiğini belirten polis, ancak tutuklamalarla bağlantılı olarak acil bir terör tehdidi olmadığını savundu.

Güvenlik Polisi sözcüsü Karin Lutz, "Söyleyebileceğim tek şey bu olayı IŞİD ile ilişkilendirebileceğimizdir" dedi.

İsveç Güvenlik Servisi, Kuran yakma eyleminin "Ocak ayında çok ses getiren Kuran yakma eylemiyle bağlantılı olarak İsveç'e yöneltilen" protestolardan bu yana "üzerinde çalıştıkları birkaç vakadan biri" olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında Danimarkalı ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakması, İslam dünyasında infiale yol açmış ve Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyelik müzakerelerini askıya almasına neden olmuştu.

Ayrıca, Kuran yakılması haftalarca süren protestolara ve İsveç mallarının boykot edilmesi çağrılarına da yol açtı.