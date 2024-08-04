Sudan'da çatışmalar büyüyor: Eyalet saldırısı püskürtüldü

Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:50

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:50

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "4. Piyade Tümeni Komutanlığındaki kuvvetler, HDK'nin Mavi Nil Eyaletinin Guli şehrine yönelik saldırısını püskürttü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ordunun, (HDK'ye ait) teçhizata el koyduğu, onlarca HDK mensubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Mavi Nil Eyaleti, şimdiye kadar ordu ile HDK arasındaki çatışmalara sahne olmamıştı. Bu saldırı ile Sudan'ın 18 eyaletinin 13'ü doğrudan çatışmalardan etkilenmiş oldu.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.