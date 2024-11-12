200 kadına taciz ve tecavüzle suçlandı: İdam edildi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:49

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:49

Mehr Haber Ajansı'na göre, A.S hakkında verilen idam cezasının infazı Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda sabah saatlerinde halka açık bir alanda yapıldı.

Toplu şikayetler üzerine 9 ay önce Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde A.S 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.