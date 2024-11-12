200 kadına taciz ve tecavüzle suçlandı: İdam edildi

İran'ın Hemedan eyaletinde 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilen A.S'nin cezası infaz edildi.

200 kadına taciz ve tecavüzle suçlandı: İdam edildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:49

Mehr Haber Ajansı'na göre, A.S hakkında verilen idam cezasının infazı Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda sabah saatlerinde halka açık bir alanda yapıldı.

Toplu şikayetler üzerine 9 ay önce Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde A.S 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.


Etiketler: #idam cezası #İran

İlgili Haberler

Suriye’deki İran bağlantılı gruplar hedef alındı

Suriye’deki İran bağlantılı gruplar hedef alındı
İran, ABD’nin 'Trump’a suikast' iddiasına yanıt verdi

İran, ABD’nin 'Trump’a suikast' iddiasına yanıt verdi
İran'dan Trump açıklaması: ABD ile yeni bir dönem mi başlıyor?

İran'dan Trump açıklaması: ABD ile yeni bir dönem mi başlıyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler