200 kadına taciz ve tecavüzle suçlandı: İdam edildi
İran'ın Hemedan eyaletinde 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilen A.S'nin cezası infaz edildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, A.S hakkında verilen idam cezasının infazı Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda sabah saatlerinde halka açık bir alanda yapıldı.
Toplu şikayetler üzerine 9 ay önce Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde A.S 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.
Etiketler: #idam cezası #İran
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