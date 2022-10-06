Rakiplerin ‘İnsan değil’ dediği Erling Haaland kimdir, kaç yaşında? Erling Haaland golleri...

06 Ekim 2022 Perşembe, 18:11

Premier Lig rekorları kırarak genç yaşındaki başarılarıyla dünya çapında gündemin en üst sırasındaki futbolcu olan Erling Braut Haaland, attığı goller ve performansıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. İşte, ünlü isme dair merak edilenler...



ERLİNG HAALAND KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



21 Temmuz 2000 doğumlu olan Erling Haaland, İngiltere'de dünyaya geldi. Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

Sol ayağını kullanan 22 yaşındaki Håland, futbola İngiltere takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

TAKIMLARIN GÖZÜ ONUN ÜSTÜNDE

Manchester City 10 Mayıs 2022 tarihinde Haaland ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma dahilinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte 1 Temmuz'da takıma katıldı. Futbolcu olan babası Alf-Inge Håland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde İngiltere'de doğduğu için İngiliz pasaportu da bulunan Håland, aynı zamanda Norveç millî takımı oyuncusudur.

ERLİNG HAALAND'NİN GOLLERİ

Rakiplerinin insan değil diyerek, performansını övdüğü ayrıca Messi ve Ronaldo'dan sonra işaret edilen Haaland'ın yıllara göre attığı goller şu şekilde: