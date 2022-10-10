2022 Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi?
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Peki, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi?
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
2022 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.
Bernanke, Diamond ve Dybvig'in ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolüne ve finansal piyasaların nasıl düzenleneceğine ilişkin kavrayışın önemli ölçüde gelişmesini sağladığı belirtildi.
Diamond ve Dybvig'in, "bankaların neden var olduğunu; toplumdaki rollerinin, bankaları yaklaşan çöküşleriyle ilgili söylentilere karşı nasıl savunmasız kıldığını ve toplumun bu savunmasızlığı nasıl azalttığını anlatan teorik modeller geliştirdiği" kaydedildi.
Üç ekonomistin çalışmalarının, finansal krizlerin toplum için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edildi.
BEN S. BERNANKE KİMDİR?
Ben Şalom Bernanke 1953 yılında ABD'de dünyaya geldi. Yahudi kökenli bir ailenin çocuğu olan Bernanke, Harvard Üniversitesi'nde eğitim aldı. George W. Bush tarafından 1 Şubat 2006 tarihinde FED başkanı olarak atandı. Bernanke, ABD Başkanı Barack Obama tarafından aday gösterildikten sonra 28 Ocak 2010 tarihinde başkan olarak ikinci bir dönem için tekrar seçildi. Görev süresi 2009'da dolmasına karşın ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi 5 yıl daha uzatılmıştır. FED Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, 2000'lerin finansal kriz Fed'in yanıtını yönetti. Amerikan Merkez Bankası (FED) başkanı olmadan önce, Princeton Üniversitesi'nde kadrolu ekonomi profesörüydü. 2002-2005 arasında Federal Reserv Sistemi (FED) yönetim kurulu üyesi oldu.
Ben Bernanke, Time dergisi tarafından Yılın Adamı seçilmiştir.
BEN S. BERNANKE EVLİ Mİ?
Ben S. Bernanke, Anna Friedmann ile evli. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.
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