2023'ün en çok kazanan milyarderi Elon Musk

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:20

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:09

2023 dünyanın en zenginleri için bir geri dönüş yılı oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, en zengin 500 kişinin toplam net serveti 2023 yılında 1,5 trilyon dolar artarak bir önceki yıl olan 1,4 trilyon dolar kaybın yerini doldurdu.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, bir kez daha, servetleri resesyon korkuları, süregelen enflasyon, yüksek faiz oranları ve jeopolitik çalkantılara rağmen bu yıl yeni rekorlara yükselen teknoloji hisselerinin performansıyla yakından ilişkiliydi. Teknoloji milyarderleri, yapay zeka etrafındaki yoğun heyecanla servetlerinin yüzde 48 yani 658 milyar dolar arttığını gördü.

Hiç kimse dünyanın en zengin insanı unvanını Fransız lüks kralı Bernard Arnault'dan geri alan Elon Musk'tan daha başarılı olamadı. Tesla CEO'su 2022'de 138 milyar dolar kaybettikten sonra şirketlerinin başarısıyla 95,4 milyar dolar kazandı. Lüks mallara olan talepteki küresel yavaşlamanın LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE'nin hisselerini düşürmesinin ardından Musk'ın net serveti şu anda Arnault'tan 50 milyar dolardan fazla.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bu yıl cüzdanına 70 milyar dolardan fazla para ekledi ve şu anda ikinci sırada Arnault ile başa baş giderken, Meta Platforms CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti 80 milyar dolardan fazla arttı. Yükselen dalga bazı tekneleri geride bıraktı. Hintli milyarder Gautam Adani, açığa satış yapan Hindenburg Research'ün Adani Group'un değerini düşürmesinin ardından sadece 27 Ocak'ta 21 milyar dolar, tüm yıl boyunca ise 37,3 milyar dolar kaybetti. Yine de hala 11 haneli bir servete sahip.