2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:36

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:36

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

Yılın En İyi Filmi ‘Konsey’ (Conclave) olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ‘The Brutalist’ filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise ‘Anora’ filmiyle Mikey Madison'ın oldu.

EN İYİ FİLM

Conclave (Konsey)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Mikey Madison – Anora

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody - The Brutalist

EN İYİ YÖNETMEN

The Brutalist - Brady Corbet

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

A Real Pain

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

The Brutalist

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldana - Emilia Perez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin - A Real Pain

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Emilia Perez

EN İYİ ANİMASYON

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

EN İYİ AİLE FİLMİ

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ

Anora

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Wicked

EN İYİ SAÇ MAKYAJ

The Substance

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Conclave (Konsey)

YÜKSELEN YILDIZ

The Brutalist - Daniel Blumberg

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Wicked

EN İYİ SES

Dune: Part Two

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Dune: Part Two