2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:19

Güncelleme: 25.04.2025 - 10:19

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Yine Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği törenin 11 Ocak 2026'da sahiplerini bulacağı bildirildi.

83’üncü Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek. Adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.