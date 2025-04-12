Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Survivor 2025 All Star'da tempo her geçen gün artıyor. Birleşme haftasına yaklaşırken takımlar, ödül oyununda büyük bir rekabetin içine giriyor. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 00:31

Survivor 2025 All Star’da rekabet tüm hızıyla sürerken, 11 Nisan Cuma akşamı oynanan ödül oyununun kazananı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 11 Nisan Cuma günü ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Asena

Meryem

Yağmur

Pınar


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star

İlgili Haberler

Yılmaz Morgül'den Survivor itirafı: '2 haftalığına anlaştım'

Yılmaz Morgül'den Survivor itirafı: '2 haftalığına anlaştım'
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Nisan Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Nisan Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler