Yayınlanma: 12.04.2025 - 00:31

Güncelleme: 12.04.2025 - 00:31

Survivor 2025 All Star’da rekabet tüm hızıyla sürerken, 11 Nisan Cuma akşamı oynanan ödül oyununun kazananı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 11 Nisan Cuma günü ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Asena

Meryem

Yağmur

Pınar