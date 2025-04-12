Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?
Survivor 2025 All Star'da tempo her geçen gün artıyor. Birleşme haftasına yaklaşırken takımlar, ödül oyununda büyük bir rekabetin içine giriyor. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?
Survivor 2025 All Star’da rekabet tüm hızıyla sürerken, 11 Nisan Cuma akşamı oynanan ödül oyununun kazananı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2025 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 11 Nisan Cuma günü ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Asena
Meryem
Yağmur
Pınar
Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star
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