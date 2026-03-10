2026 ile I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılı arasındaki ilginç tesadüf

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri tüm şiddetiyle devam ederken, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini oldukça ilginç bir tesadüf çekti.

2026 ve 1914 yılları, günlerin ve tarihlerin dizilişi bakımından tamamen aynı takvim düzenine sahip. Bu da takvim yapısının birebir tekrar ettiği anlamına geliyor.

Örneğin 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Aynı şekilde 1 Ocak 1914 de Perşembe günüydü.

Ayrıca her iki yılın Şubat ayı da 28 gün sürüyor. Bu nedenle 2026 ile 1914 yıllarının takvimleri tamamen örtüşüyor.

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN YIL

1914 yılı sıradan bir yıl değildi. Bu yıl, dünya tarihini kökten değiştiren I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıl olarak kayıtlara geçti.

Savaş, 28 Temmuz 1914’te, Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand ve eşinin Saraybosna’da bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesinden yaklaşık bir ay sonra başladı.

Franz Ferdinand ve eşi Sophie

Suikast, kısa sürede askeri ittifaklar sistemi nedeniyle küresel bir savaşa dönüştü. Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle büyük güçler de çatışmaya dahil oldu.

I. Dünya Savaşı 1918 yılına kadar dört yıl sürdü. Tarihin en yıkıcı çatışmalarından biri olan savaş milyonlarca insanın ölümüne yol açtı ve dünya haritasını kökten değiştirdi.

HER 28 YILDA BİR TEKRAR EDİYOR

Takvim sistemine göre, benzer zaman düzenleri yaklaşık her 28 yılda bir tekrar ediyor. Ancak günümüzde yaşanan jeopolitik gerilimler bu tesadüfe farklı bir anlam yüklenmesine yol açıyor.

Bu nedenle şu sorular gündeme geliyor:

Tarih kendini tekrar mı ediyor?

Dünya yeni bir küresel savaşın eşiğinde mi?

Bu soruların yanıtını ise önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler belirleyecek.