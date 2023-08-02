3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gün sonra söndürüldü
Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan gemide 10 gündür süren yangın söndürüldü.
Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da çıkan yangın söndürüldü.
Yaklaşık 10 gündür süren ve elektrikli bir otomobilden çıktığı düşünülen yangının, büyük maddi hasara yol açtığı ifade edildi.
Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden kargo gemisinde, 25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobil bulunuyordu.
Yangının ardından gemideki otomobillerden sadece 800'ünün kullanılabilir halde olduğu belirtildi.
Yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor!
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Konya ve Erzurum depremlerinin ardından
- Tekel bayisi cinayetinde fitil 2 ay önce ateşlenmiş!
- 'Değişim makamın üzerinde'