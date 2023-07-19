3 bin yıllık bir 'savaş arabacısı' mezarı keşfedildi

Sibirya'da atlı savaş arabalarının kullanıldığını ilk kez gösteren, savaş arabacısı olduğu düşünülen bir kişinin 3 bin yıllık bozulmamış mezarı keşfedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:05
3 bin yıllık bir 'savaş arabacısı' mezarı keşfedildi
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Sibirya'daki arkeologlar, bölgede atlı savaş arabalarının kullanıldığını ilk kez gösteren, "savaş arabacısı" olduğu düşünülen bir kişinin 3 bin yıllık el değmemiş mezarını keşfetti.

İskelet kalıntıları, atlı savaş arabası sürücülerinin dizginlerini bellerine bağlamalarını ve ellerini serbest bırakmalarını sağlayan, kemer için kullanılan kendine özgü kancalı bir metal eklentiyle birlikte tespit edildi.

Bu tür eserlerin Çin ve Moğol mezarlarında da bulunduğu biliniyor.

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nde arkeolog olan Aleksey Timoshchenko, nesnenin, bozulmamış mezardaki kişinin belinde bulunduğunu söyledi.

Rusya'daki Novosibirsk Devlet Üniversitesi'nden Arkeolog Oleg Mitko, "arabacı kemeri" gibi nesnelerin daha önce de bulunduğunu, ancak "anlaşılamadığını" dile getirdi.

"Arabacının" mezarı yaklaşık 3.000 yıl öncesine, Lugav kültürü dönemine tarihlenen mezarlar arasında bulundu. 

Kabaca kare şeklinde bir taş mezarın üzerine yığılmış toprak bir höyükten oluşan mezarda bulunan eşyalar arasında bronz bir bıçak, bronz takılar ve ayırt edici kemer parçası yer alıyor. 


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