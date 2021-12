Mısır'ı 3500 yıl önce yöneten I. Amenhotep'in mumyası dijital olarak açıldı

MÖ 1525 - 1504 arasında Mısır'ı yöneten I. Amenhotep'in mumyası 3500 yıl sonra sırlarını ele verdi. Muhtemelen mezarını soygunculardan korumak için cenaze tapınağı ile mezarını birbirinden ayıran ilk firavun olan I. Amenhotep'in kat kat sarılı mumyası, Mısırlı bilim insanları tarafından dijital olarak açıldı.

Modern zamanlarda açılmamış kalan az sayıda mumyadan olduğu için bir tür muamma addedilen I. Amenhotep'i Kahire Üniversitesi'nden bir ekip fiziksel olarak değilse de dijital olarak başarıyla açtı. Tıp fakültesinin radyoloji profesörü Seher Salim, dar çenesi, küçük burnu ve kıvırcık saçlarıyla fiziksel olarak babasına benzeyen I. Amenhotep'in 3500 yıl önce yaşamış biri için şaşırtıcı derecede iyi dişleri olduğunu söyledi.

