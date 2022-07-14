36 yaşındaki eski İngiliz asker, poligonda intihar etti
Tayland'da silah poligonunda eski bir İngiliz asker, poligon görevlisi önünde kendini başından vurarak intihar etti.
Tayland'ın Pattaya kentinde, 36 yaşındaki eski bir İngiliz asker, düzenli geldiği atış poligonundaki kağıt hedeflere 10 el ateş etti.
DailyMail'in haberine göre; eski asker, kağıt hedeflere 10 el ateş ettikten sonra namluyu kendi başına dayadı ve tetiği çekti. Personelin dona kaldığı olayda asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Poligon personeli olan 33 yaşındaki Santat Senkhor olayla ilgili, "İngiliz Ordusu yazan bir kimlik kartı ile daha önce 5-6 kez poligona geldi. Bugün bir kısa bir uzun namlulu silah kiraladı ve 25 mermi satın aldı. Herhangi bir anormallik belirtisi yoktu." açıklamasında bulundu.
Senkhor olayın olduğu anına dair açıklamasında, "Her biri beş atışlık iki set yaptı. Üçüncü setin başında hedefi iki kez vurdu. Daha sonra üçüncü atış için namluyu şakağına çevirdi. Başını indirdi ve bir el ateş etti. Yere düştüğünü görünce hemen polisi aradım" dedi.
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