Alaçatı'nın ardından İzmir Kınık'ta yangın çıktı!

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:10

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir’in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yeşil Vatan’ı alevlerden korumak için farklı şehirlerde mücadele ediyoruz. İzmir Kınık’ta çıkan orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 2 helikopter, 16 arazöz ve 1 dozer cepheye sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.